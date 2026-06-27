人気イラストレーター・みたうさんが２７日、池袋Ｐ’ＰＡＲＣＯ３階「報知エンターテインメントマーケット」でサイン会を開催した。みたうさんは４月に報知新聞社から発売された「２０２６年桜ミク特別号」のポスターイラストも担当。この日は小学生から大人まで幅広い層のファンがサイン会に参加し、笑顔を見せた。みたうさんからサインをもらった小学３年生の女の子は、サイン会に参加した理由について「みたうさんが憧