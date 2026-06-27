侍ジャパンU12最終トライアウトが27日、都内で行われ、小学6年生33人が参加した。桑田真澄監督が見守る中、選手たちは打撃練習やブルペンでの投球練習を行った。桑田監督は4月に監督就任が発表された際に「さまざまな文化や価値観に触れることで、視野を広げてほしい」などと語っていた。