テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」が３日に放送され、お笑い芸人・山里亮太、元℃-ｕｔｅの鈴木愛理がＭＣを務めた。異性の「匂い」や「香り」が話題になると、ゲストの重盛さと美は「臭い方がいい…。オシャレな人、苦手で。食べてきたものの匂いがしたり、香水つけないで、その人の匂いがしたりとか」と続けた。山里が「汗臭い？」と聞くと、重盛は「とか。ほこり臭いとか…。なんか、そのまま生きてる人とかに惹か