歌手の森高千里さんが6月26日、自身のインスタグラムを更新。大阪で開催したコンサートを多数の写真とともに報告しました。 【写真を見る】【 森高千里 】大阪でのライブを報告「30年以上ぶりに歌う楽曲など、濃い選曲をしています」森高さんは「2026 森高千里 エスプレッソ SUMMER tour6月26日 大阪 Zepp Osaka Bayside 終了しました！⁡」と投稿。 ライブで歌う画像を添えて「今日も濃厚な時間でしたね〜。一緒