「広島−阪神」（２７日、マツダスタジアム）広島・名原典彦外野手（２６）が同点の３号ソロを放った。０−１の三回だ。先頭で打席を迎え、カウント１−１から内角の１３６キロツーシームに対し、腕をたたんでコンパクトにスイング。高々と舞い上がった打球は左翼ポール際へ吸い込まれた。この日は「１番・中堅」でスタメン出場。初回の第１打席で右前打を放っており、早くも今季１１度目のマルチ安打をマークした。