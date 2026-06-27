ＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」が２６日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平がＭＣを務めた。この日は２３日に放送されたＳＰの未公開トークを放送。ドライブ中、島での生活が話題になると、有田は「俺ね。知ってるよ。無人島、売ってるから」と話した。ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ・宮近海斗が「島を買えるんですか？」と驚いた。ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・村上信五は「俺、いっぺん（島を）見てたよ。一時期」と述