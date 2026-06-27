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【北中米W杯グループリーグ第3節】(シアトル)エジプト 1-1(前半1-1)イラン<得点者>[エ]マハムード サベル(5分)[イ]ラミン レザイアン(14分)<警告>[エ]マハムード サベル(20分)、ヤセル イブラヒム(42分)、モハナド ラシーン(90分+2)[イ]ホセイン カナアニ(19分)、アリ ネマティ(43分)、サイード エザトラヒ(79分)、ショジャー ハリルザデ(90分+4)観衆:66,925人└混戦G組はエジプトが耐えて2位通過!イランは“歓喜のAT