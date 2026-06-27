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【北中米W杯グループリーグ第3節】(バンクーバー)ニュージーランド 1-5(前半0-1)ベルギー<得点者>[ニ]イライジャー・ジャスト(84分)[ベ]レアンドロ・トロサール2(28分、50分)、ケビン・デ・ブライネ(66分)、ロメル・ルカク(86分)、アレクシス・サレマーカーズ(90分+4)<警告>[ニ]マルコ スタメニッチ(46分)、イライジャー・ジャスト(56分)観衆:52,497人└ベルギーが首位通過!! ニュージーランドに5発大勝で決勝トーナメ