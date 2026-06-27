俳優の町田啓太（35）が27日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「黒髪になりました」と書き出した町田。長らくハイトーンにしていた髪を黒く戻したことを報告した。「GOETHE 9月号表紙撮影オフショット」とつづって雑誌撮影のオフショットであることも明かした。ファンからは「金髪も格好良いけど…黒髪の町田君最高素敵です」「やっぱり黒髪も素敵だよ」「黒髪の町田くん好きです」「黒髪はキリっとして