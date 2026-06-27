◇プロ野球 セ・リーグ 広島ー阪神(27日、マツダスタジアム)広島と阪神にとって23日の試合以来の実戦となっているこの日。3回には広島の名原典彦選手が同点ソロを放ちました。この日の広島の先発は床田寛樹投手。2回には四球と連打で無死満塁のピンチを招き、ゴロの間に1点を失いました。それでも3回の先頭で打席に向かった名原典彦選手が、対する村上頌樹投手の3球目を振り抜き、レフトスタンドに飛び込む同点ソロ。「気合と根性