◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（２７日・マツダスタジアム）広島の名原典彦外野手が同点ソロを放った。１点ビハインドの３回先頭、阪神・村上の内角球をジャストミート。左翼ポール際の上段席に飛び込む３号だ。６月１０日・西武戦（ベルーナＤ）以来の一発に「気合と根性で必死に打ちにいった結果、ホームランになってくれました」とコメントした。試合前時点で対左打者の被打率２割４分に対し、右には１割４分９厘を誇