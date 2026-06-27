◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（２７日・マツダスタジアム）阪神・藤川球児監督が、リクエストを成功させた。３回１死一、三塁、佐藤の一ゴロを処理した坂倉が本塁へ送球し、三走の高寺が三本間で挟まれた。判定は三塁に戻りきれずアウトとなったが、指揮官がリクエストを要求。約５分間の協議の末、判定が覆った。１死満塁の好機を迎えたが、続く大山と前川が凡退し、追加点は奪えなかった。１０日のソフトバンク戦（み