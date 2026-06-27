◇セ・リーグ阪神―広島（2026年6月26日マツダ）雨で3日連続試合が流れ、4日ぶりの試合となった阪神。3回に際どいジャッジに対して、藤川球児監督がリクエストを要求。リプレー検証の結果、判定が覆り、セーフとなった。3回に先頭の高寺望夢が左二塁打、森下翔太四球で1死一、三塁から佐藤輝明は一ゴロ。坂倉がバックホームし、三塁走者・高寺は急いで三塁に戻ったが、判定はアウトだった。藤川監督のリクエストで、時