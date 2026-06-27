シニア女性向けにAIの活用方法を学ぶ体験講座が26日、金沢で開かれました。この体験講座は50代からの女性を応援しているハルメクが最新号の雑誌の内容と連動させ全国で開いているものです。参加者はスマートフォンを使って生成AIの基本的な操作方法を教わったあとおすすめの食事場所やレシピの提案、お断りの文章などを作ったり画像を作成したりしていました。ポイントは、AIに具体的な指示を出すことが重要だということです。参加