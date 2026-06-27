このままじゃ帰れないし、助けも呼べない......。【予想外のひとこと】運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、私が言われた言葉兵庫県在住の30代女性・しらすさんが思い出すのは、高校生だったある日の学校帰り。自転車に乗っていたら、チェーンが外れてしまって......。＜しらすさんからのおたより＞名前も知らない方に伝えたい「ありがとう」があります。地元にいた高校生の頃、下校中に学校近くで自転