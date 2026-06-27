６月２７日の福島９Ｒ・さくらんぼ特別（３歳上２勝クラス・ダート１１５０メートル＝１６頭立て）は１１番人気の伏兵アメリカンチケット（セン５歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ジャスティファイ）が逃げ切り勝ち。勝ち時計１分６秒０（稍重）は２０年７月１２日の福島でダンシングプリンスが記録したＪＲＡレコードタイムを０秒１更新した。スタートから積極的に先手を主張して勝利に導いた小崎綾也騎手。「プランＡもＢも逃げだ