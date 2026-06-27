主な中道離党表明者中道改革連合で立憲民主党出身元職の離党表明が相次ぎ、27日時点で計12人となった。この中には中道結成前の立民代表代行を務め、2月の衆院選で落選した吉田晴美氏や、平岡秀夫元法相らが含まれ、中道が呼びかける立民、公明党との合流に向けた協議に影響を与えかねない事態となっている。小川淳也代表ら党執行部にとって党勢回復は優先課題だ。吉田氏は2024年の立民代表選に当選1回ながら立候補し「若手のホ