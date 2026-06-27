元西武監督の辻発彦氏（67）が、テレ玉公式YouTube「ツジハツ！！」に出演。安打ペースが落ちている西武・桑原将志外野手（32）にかけた言葉を明かした。交流戦期間中は打撃も絶好調で3割をキープしていたが、やや失速。26日の日本ハム戦も3打数無安打で7回のチャンスでは代打を送られた。辻氏は試合前、桑原と話したとき、「お前は何でもかんでも一生懸命やるな」と伝えたという。昨オフにFAで移籍。走好守はもちろん、若