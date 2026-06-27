約12年ぶりに日本復帰した「ムラーノ」、販売店の反響は2026年6月3日、日産から米国で生産する新型「ムラーノ」の注文受付開始が発表されました。販売店にはどのような反響が届いているのでしょうか。ムラーノは、2002年に北米市場へ投入されたプレミアムクロスオーバーSUVです。斬新なデザインとスポーティな走行性能が高く評価されたモデルです。【画像】超カッコイイ！ これが日産「新型ムラーノ」です！日本では2004年に