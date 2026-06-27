■MLBブルージェイズ 4ー5 レンジャーズ（日本時間27日、ロジャース・センター）ブルージェイズの岡本和真（29）が本拠地でのレンジャーズ戦に“4番・三塁”で先発出場し、4打数2安打（1本塁打）2打点をマークした。8回には2戦連発となる19号2ランを放ち、メジャー1年目の本塁打数で城島健司（06年マリナーズ）を上回り単独3位、日本人右打者では最多となった。しかしチームは岡本の活躍も及ばず、4ー5で競り負け4連敗を喫した。