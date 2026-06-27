タレントの足立梨花さん（33）が2026年6月17日、自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーシーを訪れたときのショットを披露した。「爆笑かっさらったんでヨシとします」足立さんは、「このときはまだHAPPY」といい、大きなカチューシャをつけてドリンクを手にしたショットを含む17枚の写真を投稿した。「このあとすぐカフェラテを服にこぼすアダチ」とつづり、「とりあえず爆笑かっさらったんでヨシとします」とおどけてみせ