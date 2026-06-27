【現地発 北中米W杯は今日もクレージーだった！】#10【前回を読む】世界が日本に注目するようになってきた このW杯をクレージーにしてくれるのを楽しみにしているボンジーア！今回のW杯はいくつかの新ルールが取り入れられた。ゴールキックは5秒以内とか、交代選手は10秒以内に出るとか、口元を隠して話しちゃいけないとか……。でもそんな中で、一番物議を醸しているのが「ハイドレーションブレーク」だ。前半と後半にそれ