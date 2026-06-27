【山粼武司 これが俺の生きる道】#118【前回を読む】野村監督の「選手とは一線を引け」はウソ 俺はプライベートで2度韓国に行っている2009年限りで野村克也監督が退任し、マーティ・ブラウン新監督になった。普段から明るくて、義理と人情に厚い男。退場の多さ（監督として史上最多の通算12回）でもよく知られ、広島時代は「ベース投げ退場」で話題をさらった。楽天監督時代は投げようとした二塁ベースが抜けなかった、