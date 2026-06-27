3週前の全米女子オープン17位で復調を印象づけた渋野日向子（27）。今大会は今季のメジャー2戦目となる。初日は10番スタートでいきなり2連続バーディー。最高の滑り出しだったが、16番パー4でつまずいた。【もっと読む】愚痴っぽくなりますが、今回は「お金」の話北海道の試合を断ったのも、実は経費の問題です第1打を右のブッシュに打ち込みロストボールに。4打目でグリーンに乗せて8メートルのボギーパットがカップのふち