森保ジャパン（FIFAランキング18位）のF組2位通過が決まった。【もっと読む】森保監督は「続投」か「交代」か日本時間26日午前8時からの第3戦でスウェーデンと対戦。試合は日本が主導権を握った。森保監督は4-0で完勝した21日のチュニジア戦から先発3人を変更し、DF瀬古歩夢、DF菅原由勢を初先発に抜擢。MF前田大然を先発復帰させたが、結果的に今の日本代表の層の厚さを見せつけることになった。世界最高峰のイサク、ヨ