前回2022年W杯カタール大会に続いて、開催中の北中米W杯でも決勝トーナメント（T）進出を決めた日本代表の森保一監督（57）の去就問題が、サッカー関係者の間で話題となっている。【もっと読む】森保Jが決勝T初戦で強いられる「中3日」は鬼門「今W杯開幕前に雇用主のトップである日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長から、たとえば《過去最高位の8強以上で契約延長》《1次リーグ敗退の場合は契約満了》といった明確な方向性を