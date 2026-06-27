【城下尊之芸能界ぶっちゃけトーク】神田正輝が振り返る「西部警察の撮影は命綱かなかった」の仰天少年隊のリーダーだった錦織一清が5月末に、“還暦イヤー”の最後としてソロ写真集＆カレンダー「言魂」（ワニブックス）を発売した。少年隊の錦織ももう61歳になったのだ。ソロでのタレント活動も行っているが、近年では演出家としての活動も精力的に続けている。彼は生前のつかこうへい氏に師事して演出を学んだ関係もあり