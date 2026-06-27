元フジテレビアナウンサーの松尾翠（42）が6月25日に自身のインスタグラムを更新。同局退社後の2013年から所属していた「ホリプロ」スポーツ文化部から「ホリプロ・ブッキング・エージェンシー」に移籍し、女優業にシフトすることを報告した。【こちらも読む】“女子アナ王国”崩壊！ 退社の連鎖が止まらないフジテレビ局内で囁かれる「女子アナ不要論」グループ内移籍だが、同事務所は女優の名取裕子（68）や藤田朋子（60）、