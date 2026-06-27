この真実をきっかけに“離婚”を決意する奥さん。慰謝料をしっかりとるためにも、ひとまず証拠集めをすることに。でも心情的には同じ空間にいるすらツラい！そのような状況でなぜ、離婚せず再構築の道を選んだのでしょうか…!?>>【まんが】再構築ってしんどい(ウーマンエキサイト編集部)