■これまでのあらすじ非常識な隣人に畑を踏み荒らされてトマトがつぶれてしまった。悲しむ娘の様子に、夫がようやく動いてくれる。しかし管理人に相談しても隣人は反省するどころか、農園仲間を巻き込んで妻を厄介者のように扱いだした。そんなとき、妻に声をかける人がいて…？声をかけてきてくれた笹本さんは、母とも親しい仲だったそうです。そんな笹本さんも三條さんの振る舞いには迷惑していたようで…。笹本さんの話では、母