自宅のDIYや「ひとりキャンプ」が話題になっているお笑いタレントのヒロシ（54）。ユーモアを交えた手料理を公開し、様々な反響が寄せられている。【映像】ヒロシ、DIYした“ホテルみたい”な自宅＆ユーモア溢れる手料理所ジョージの「世田谷ベース」をモデルにしたという部屋や、リゾート地をイメージした自作のベランダなど、アレンジした自宅の様子をInstagramで公開しているヒロシ。「オシャレなカフェのよう」「ホテルみ