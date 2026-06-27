元テレビ東京のテレビプロデューサー佐久間宣行氏が27日、Xを更新。勧められたが「イマイチだった作品」を見た際の自身の”対応“を明かした。佐久間氏は「あの作品観ました？早く観てください！ってよく言われるんですが、見てイマイチor自分に合わなかった作品だったら何も言わないだけです…」とつづった。そして「（これは僕の職業からくる主義で、別に批評家だろうが一般の観客だろうが賛否どっちも言っていいと思います）」