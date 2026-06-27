JR四国によりますと、きょう（27日）、大雨による影響で始発列車から運転を見合わせていた予讃線や瀬戸大橋線は、天候の回復後の線路点検などを実施し、順次運転が再開されています。JR四国では、最新の運行情報をホームページの列車運行情報で確認してほしいと呼びかけています。（27日午後2時45分現在）