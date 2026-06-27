サッカー北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグI組最終節が26日（日本時間27日）に行われ、フランスが4-1でノルウェーに完勝した。3戦全勝とし同組1位で決勝トーナメント（T）進出を決めた一戦は、ユニホームのデザインでも注目を集めた。フランスのデンベレが圧倒的な存在感をピッチに刻んだ。前半7分の先制ゴールを皮切りに20分、32分にもシュートを決めてハットトリックを達成した。ノルウェーを4-1