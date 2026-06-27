元西武監督の辻発彦氏（67）が、テレ玉公式YouTube「ツジハツ！！」に出演。今季4度目のサヨナラ勝利を飾った26日の日本ハム戦での西武・西口文也監督（53）の采配を絶賛した。辻氏が「あそこの監督の決断は大したもんだと思うよ」と振り返ったのが、ネビンの2点適時打で同点に追いつき、なお2死一、二塁の場面だった。西口監督は3打席凡退していた5番・桑原に対して平沢を代打に送った。投手が右の伊藤大海だったこともあ