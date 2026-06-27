◇セ・リーグ阪神―広島（2026年6月27日マツダ）雨で3日連続試合が流れ、4日ぶりの試合となった阪神が2回に仕掛けた。大山四球、前川と木浪の連打で無死満塁から、坂本誠志郎の遊ゴロで、捕手・石原が一塁悪送球。敵失で1点を先制して、なおも1死二、三塁。村上の打席でカウント2―2から、阪神ベンチは3バントスクイズと意表をつく手を打った。しかし、村上は床田の変化球にバント空振り。飛びだした三塁走者・木浪も挟