俳優の柄本明（77）が26日放送のTBS「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。かつて共演が「怖かった」と話す超大物について語った。MCの「Kis-My-Ft2」の藤ヶ谷太輔は柄本について「自分の中で、物心ついた時、テレビで見ていた時に、志村けんさんと出られていたイメージが凄く強くあって」とコント番組でのイメージが強いと証言。「志村けんさんのお友達なのかなって思ってたんですよ」と続けると、柄本は志村さんに