ヨーロッパ各地で、異例の暑さが続いています。ドイツメディアによりますと、南西部のザールブリュッケンで26日、41.3℃（暫定値）を観測し、観測史上の最高気温を更新しました。これまでの最高記録は、2019年7月に記録された41.2℃でした。また、西部ボンでは26日、乗客約475人を乗せた列車が故障して立ち往生し、空調も使えなくなったため、乗客が避難しました。北部ハンブルクでは、高温による路面の損傷で、高速道路の一部車線