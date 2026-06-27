「ポイ活」とは、普段の買い物やスマホの操作でポイントを貯め、お小遣い稼ぎや節約に繋げる活動を指す。本誌は今回、３人の「ポイ活達人」たちのアドバイス、本誌が作成した「至高のポイ活術30」リスト（下）をもとに、インフレ時代を生き残るためのポイ活の方法を紹介していきたい。「初心者の方は、ポイ活の優先順位を知るところから始めましょう。オススメなのは、?高還元率のクレジットカード選び→?スマホ決済登録→?ポイン