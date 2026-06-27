歌手MayJ.（38）が、26日放送のBS朝日「高見沢俊彦の美味しい音楽美しいメシ」（金曜後10・30）にゲスト出演し、自身のルーツについて語った。番組MCの「THEALFEE」高見沢俊彦から、「マルチリンガルシンガー」と紹介され、「父親が日本人で、母がイラン出身で」と説明。「家庭では母と父がペルシャ語でしゃべっていて。ただ私は、あまりしゃべれないんですよ。何となく単語が分かったりする程度で、実際に使ったりはし