お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が26日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。自身が参加するアニメ映画を巡るネット上の反応に言及した。粗品は、アニメ映画「新劇場版☆ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機であります！」（26日公開）でオープニング曲を担当し、声優としても出演している。同作の話題になると、粗品は「福田監督がめっちゃ叩かれてる」と切り