広島県福山市は２７日、同市新市町の農業用ため池「南迫池（なんざこいけ）」が決壊し、下流の住宅に浸水被害が出ていると発表した。少なくとも１０軒程度で床下浸水の被害が確認されているという。市によると、けが人はおらず、２７日正午現在で２８世帯６７人が約１・３キロ離れた小学校に避難している。消防職員が下流の住民らに対して、避難を呼びかけている。ため池は山あいにあり、市が決壊の原因と被害状況を調べている