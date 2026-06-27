元西武監督の辻発彦氏（67）が、テレ玉公式YouTube「ツジハツ！！」に出演。26日の日本ハム戦の7回に同点適時打を放った西武のタイラー・ネビン内野手（29）を絶賛した。1―3になって嫌な雰囲気もあった7回、2死から打線がつながった。辻氏は「今年のライオンズの強さは2アウトからつながること。カナリオが打って、（滝沢）夏央がつないで。長谷川が粘って、あの四球は大きかった」と指摘した。2死満塁でネビンは初球、外