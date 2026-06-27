フィギュアスケート女子１８年ＧＰファイナル女王で、アイスダンスにも挑戦している紀平梨花（２３）が筋トレ姿を公開し、反響をよんだ。「Ｌｅｔ’ｓｗｏｒｋｏｕｔ！！」とつづり、タンクトップ姿でトレーニングに励む様子とパワーアップしたアイスダンスの演技を投稿。コメント欄やＳＮＳなどでは「ジムトレ姿はいつみても本当にカッコいい。体幹の強さが美」、「すごいビックリしました！」、「ボディが美しいっ！！」