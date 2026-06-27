日本テレビ伊藤遼アナウンサーが27日、自身のXを更新。声帯炎のため休養していることを明かした。伊藤アナは「風邪からの声帯炎で声が出なくなり、2週間ほどお休みしています」と告白。「声を使う仕事をしている身として、悔しく、不安な毎日です」と吐露しつつ「ただ、治療期間は、W杯のおかげで楽しく過ごせています！」と前向きにつづった。また「そんな中、本日32歳になりました」と誕生日を迎えたことも報告。「徐々に仕事復