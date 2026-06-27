【モデルプレス＝2026/06/27】女優の筧美和子が6月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。第1子を抱っこする夫の姿を公開した。【写真】32歳女優「イケメン」第1子を抱っこする夫の姿公開◆筧美和子、第1子を抱っこする夫公開筧は「国際結婚なのですか？」という質問に「国際結婚なのかな…？夫はハーフです」と日本とアメリカの国旗の絵文字をつけて回答し、子どもの顔を肩に乗せて抱っこしている夫の後ろ姿を公開。ひげを生