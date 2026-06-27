◇セ・リーグ阪神―広島（2026年6月27日マツダ）初回1死二塁のチャンスを逃した阪神が、2回にも床田を攻め立てた。先頭の大山がストレートの四球で出塁すると、昨年床田に対して14打数6安打を好相性だった前川右京が、6月12日のオリックス戦以来となるスタメン起用に応え、初球打ちの右前打でチャンスを拡大した。6月14日以来のスタメンとなった木浪聖也も右前打で続き、無死満塁。ここで坂本誠志郎が遊ゴロも、送球を受