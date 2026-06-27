女優の長谷川京子（47）が27日までに自身のインスタグラムを更新。韓国の観光大使に任命されたことを報告した。「韓国観光大使という光栄な機会をいただきました」と書き出した長谷川。バスローブ姿のリラックスしたオフショットをアップした。「トレンドを取り入れるのが早く、オシャレなカフェやプロダクトがたくさんあり。かと思えば、伝統を大切にモダンなものと融合していく柔軟性もある。知れば知るほど奥深く、興味が