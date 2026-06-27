エジプト―イラン前半、先制ゴールを決め喜ぶエジプトのサベル＝シアトル（ロイター＝共同）序盤に1点ずつ取った後は追加点を奪えず、引き分けた。エジプトは前半5分、サベルが左足で決め先制。サラーを後半途中に下げても主導権は渡さず、相手の速攻には冷静に対応した。イランは前半11分にPKを失敗。同14分にレザイアンの得点で追い付いた。後半追加タイムには混戦からハリルザデが押し込んだが、オフサイドで取り消された。