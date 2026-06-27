ニュージーランド―ベルギー後半、ヘディングでチーム4点目のゴールを決めるベルギーのルカク（左端）＝バンクーバー（ロイター＝共同）個人の高い技術と好連係が光ったベルギーが、5得点で圧倒した。トロサールが前半28分にこぼれ球を押し込み、後半も5分に加点。21分はデブルイネが左足、41分はルカクが頭で追加点を奪い、追加タイムにもダメを押した。守勢だったニュージーランドは終盤にジャストが1点を返したのみ。しぶ